Trabzonspor-Inter Primavera 0-0 al 45′: Topalovic sbaglia un rigore

Trabzonspor-Inter Primavera, partita valida per i quarti di finale di Youth League, è finita 0-0 nel primo tempo (clicca qui per seguire la cronaca della gara). Ecco quello che è successo a Trebisonda.

RIGORE DIVORATO – Come l’Inter di Simone Inzaghi, anche l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta pensa in grande. E oltre a puntare a vincere la regular season (meno uno dalla Roma) in campionato, si trova ai quarti di finale di Youth League. Battuto il Bayern Monaco, per i nerazzurri trasferta a Trebisonda sul campo del Trabzonspor. Si gioca con una cornice di pubblico fantastica. La squadra di Zanchetta, più dotata tecnicamente, domina il gioco e all’ottavo minuto di gioco centra la prima occasione della partita con Mosconi. La sua conclusione è respinta sopra la traversa dal portiere turco Colak. Si tratta di un primo tempo molto combattuto, con tantissime botte ambo i lati. Soprattutto del Trabzonspor contro i giocatori dell’Inter. Al 18′ ci prova con un tiro rasoterra anche Luka Topalovic, ma para facilmente Colak. Al 37′, l’episodio che può cambiare la partita: capitan Malkocoglu va a contatto con Mosconi e per l’arbitro è rigore. In realtà l’intervento è sul pallone, ma il signor Dudic ha visto anche un aggancio del difensore turco. Dal dischetto va Topalovic che sbaglia facendosi ipnotizzare da Colak. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA 0-0 (PRIMO TEMPO)