Total-Inter, i 3 record che attestano la sua ritrovata inesorabilità – CdS

I numeri dell’Inter sono ritornati spaventosi, ovvero simili a quelli che lo scorso anno le hanno permesso di stravincere lo scudetto. Inzaghi ora è a meno uno da Conte e Gasperini. Tre dati sono straordinari e da record.

TOTALE – Vi ricordate dell’Inter poco vogliosa, fragile difensivamente e meno concentrata di inizio stagione? Ecco, cancellatela dalla mente! L’Inter è ritornata quella di un anno fa: ossia quella meravigliosa macchina da guerra, capace di asfaltare ogni avversario attraverso la sua inesorabilità. Contro il Cagliari altro attestato di forza a dimostrare la ritrovata superiorità degli “Inzaghiani”. Adesso, la Beneamata si trova virtualmente in testa, essendo a meno uno da Atalanta e Napoli ma con una partita da recuperare, quella con la Fiorentina. Entrando nello specifico, scrive il Corriere dello Sport, sono tre i numeri che attestano la ritrovata “inesorabilità” dell’Inter.

I tre numeri da record dell’Inter di Simone Inzaghi

TRE RECORD – Tre dati impressionano dell’Inter e dimostrano quanto fatto di buono dalla squadra di Inzaghi. Uno il numero 18. I nerazzurri hanno portato in gol, finora, ben diciotto marcatori diversi. L’ultimo, in ordine cronologico, Alessandro Bastoni a Cagliari. Addirittura 15 considerando solo la Serie A. Sono invece 12 i gol realizzati dai difensori dell’Inter. Nel complesso, considerando i 45 gol complessivi segnati in campionato da tutti i difensori, la percentuale si attesta sul 27%. Bottino offensivo impressionante. Infine, un ulteriore dato è quello legato ai gol nei primi 15′ della ripresa: sempre 12. Significa che, dopo l’intervallo, i nerazzurri escono ancora più agguerriti. E anche che Inzaghi, nella pausa, sa sempre quali corde toccare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno