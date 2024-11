Avv. Tortorella: «Caso curva Inter, sanzione possibile. Penalizzazione difficile»

Continua a tenere banco in casa Inter il caos sulla doppia Curva tra Inter e Milan e i contatti illegali con parte del tifo organizzato e di conseguenza con la criminalità organizzata. Ne ha parlato anche l’avvocatessa Flavia Tortorella, esperta di diritto sportivo, a Tuttosport.

CASO CURVA – Continua con una lente d’ingrandimento a livello nazionale il caso doppia Curva tra Inter e Milan e i contatti con gli ultras delle due squadre. Come raccolto da Tuttosport, l’avvocato Flavia Tortorella, esperta di diritto sportivo ha spiegato cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, quando la Procura federale comincerà ad analizzare le 12.000 pagine recapitate dalla Procura di Milano. Nei faldoni si parla anche di intercettazioni su dirigenti di Inter e Milan e tesserati come Inzaghi, Zanetti, Calhanoglu e Calabria.

MARGINE – Queste le parole del legale: «Difficile attualmente valutare i margini per una penalizzazione in classifica. E ciò a meno che non si dimostri la sussistenza di rapporti, significativi e continuativi, fra club e tesserati con gli ultras, ovvero un cortocircuito nei modelli di prevenzione e controllo. Come noto la gravità degli illeciti contestati determina la penalizzazione. Sentirei di propendere per l’ipotesi di una sanzione non così afflittiva come lo sarebbe una penalizzazione in classifica».

Inter, tra contatti e un’eventuale squalifica

CONTATTI – Per quanto riguarda Calhanoglu e Calabria che hanno confermato gli incontri con gli ultras, questo il commento dell’avvocatessa: «Senza entrare nello specifico, coloro i quali hanno ammesso contatti diretti con le tifoserie, sono coloro che dovranno giustificare maggiormente questi contatti alla luce della normativa vigente. E poi c’è un ulteriore tema di indagine: l’eventuale estorsione che imporrebbe l’obbligo di denunzia anche agli organi inquirenti sportivi. Un conto è essere chiamati, magari da un numero che non si conosce, un conto è fare in prima persona la telefonata.

SQUALIFICA – Infine, un passaggio su un’eventuale squalifica per i club: «Squalifiche importanti? Semplificando, dipenderà dalla gravità delle singole condotte. Se sono stata vittima di un’estorsione, quanta responsabilità posso avere rispetto a quello che ho fatto? Diverso se non vi sia prova della paventata estorsione. Se la Procura federale dovesse ritenere che i club siano dei soggetti danneggiati e incolpevoli potrebbe in ipotesi propendere anche per l’archiviazione. Ma come ho già detto, la verifica di una “responsabilità sportiva” corre su binari distinti rispetto a quella penale, così da non poter escludere scenari sanzionatori più o meno gravi».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini