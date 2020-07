Torres (pres. Getafe): “Sede contro l’Inter, c’è sorteggio UEFA. Date…”

Ángel Torres, presidente del Getafe prossimo avversario dell’Inter in Europa League, intervenuto sulla radio spagnola Onda Cero ha parlato della partita degli ottavi del 5 o 6 agosto. L’UEFA, fra poco più di una settimana, farà il sorteggio dove si definirà anche il campo.



UN MESE ALLA PARTITA – Ángel Torres, nel corso di un suo intervento radiofonico, ha parlato della stagione del Getafe. Inevitabile soffermarsi anche sull’ottavo di finale di Europa League in gara secca, per il quale si dovrà decidere anche la sede: «Dove si giocherà Inter-Getafe? Il sorteggio è il 10 luglio. Abbiamo una delegazione che sta scegliendo gli alberghi, fra oggi e domani finiranno. Ci hanno messo quattro possibili sedi (Colonia, Duisburg, Dusseldorf o Gelsenkirchen, ndr) e gli alberghi dipendono dalla sede definita dall’UEFA. Sceglieremo quattro alberghi e da lì poi la sede finale. Noi avremo diciotto giorni di sosta dalla fine della Liga (il 19 luglio, ndr) al 5 o 6 agosto, mentre l’Inter conclude la Serie A il 2 agosto. Durante l’estate, con quaranta gradi, la squadra non può allenarsi al meglio: è un problema per le squadre spagnole. Vedremo quanti giorni ci saranno, bisognerà rimanere pronti. Stiamo anche vedendo se organizzare alcune amichevoli, con squadre per esempio di Francia o Germania, perché fare solo allenamenti è impossibile. Ci stiamo preoccupando di questo tema».