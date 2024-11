Torna Calhanoglu, con lui un’altra Inter: lo dicono 2 numeri! – CdS

Finalmente Hakan Calhanoglu. L’Inter riabbraccia il suo regista, che domani sarà convocato per la sfida interna contro il Venezia. Con lui in campo, la squadra di Simone Inzaghi cambia totalmente.

CONVOCATO – Insomma c’è un’Inter con Calhanoglu e un’altra senza Calhanoglu. Dopo tre partite, Inzaghi è pronto a riabbracciare il suo play davanti la difesa. Smaltita l’elongazione all’adduttore, domani il turco, insieme a Francesco Acerbi e a Kristjan Asllani, sarà convocato per la sfida di campionato a San Siro contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Con molta probabilità, Calha non partirà dal primo minuto, ma potrebbe comunque giocare qualche breve spezzone nella ripresa. Contro Arsenal e Napoli sarà regolarmente al centro del campo per guidare i suoi. L’Inter con Calhanoglu gira meglio e due statistiche lo dimostrano chiaramente.

Calhanoglu cambia l’Inter: con lui in campo si vince di più

DIFFERENZA – Con Calhanoglu al centro del campo, l’Inter aumenta sia la sua media punti che la media delle vittorie. Nel primo caso, infatti, scrive il Corriere dello Sport, la differenza è evidente: si passa da 2,23 con il turco a 1,71 senza. Si tratta di una media, che comprende l’utilizzo di Calhanoglu anche per brevi spezzoni. La differenza si nota pure nella percentuale delle vittorie: l’Inter con Calha vince il 69,3% delle volte (praticamente il 70%), mentre senza di lui questa percentuale scende anche sotto il 50% (47,6%). Insomma, no Calha no party. Ecco perché il suo ritorno in campo conta più di tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno