Torino-Inter, più turnover di così non si può: scelti i 9 nuovi (e i baby?)

Tra poche ore Torino-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Super turnover di Simone Inzaghi, che si gioca la partita con nove panchinari. E occhio anche ai giovani in panchina.

TURNOVER – Verso Torino-Inter, partita in programma alle 18 allo Stadio Grande Olimpico di Torino. Dopo la clamorosa sbornia in Champions League contro il Barcellona, la Beneamata ritorna in campionato con l’obiettivo di raccogliere i tre punti e mettere pressione al Napoli, che in serata se la vedrà contro il Genoa di Patrick Vieira. Inzaghi, oltre a non convocare quattro big, farà riposare tutti gli altri, tant’è che ci saranno solamente due giocatori reduci dalla squadra scesa in campo titolare contro il Barça martedì sera. Si tratta di Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck. Insomma, riposa anche Yann Sommer, autentico protagonista della notte leggendaria contro gli azulgrana. Saranno ben nove le seconde linee in campo: da Taremi e Correa in attacco, passando per Asllani, Zalewski e Zielinski in mezzo al campo. Fino ad arrivare a Carlos Augusto, Matteo Darmian e Stefan de Vrij in difesa. Ma occhio ai giovani!

Torino-Inter, ci saranno esperimenti e forse anche qualche giovane!

CHANCE – Vista l’Inter sperimentale contro il Torino, non è da escludere che nella ripresa, Simone Inzaghi dia anche una chance a qualche giovane dalla panchina. Tra i papabili, occhio a Thomas Berenbruch e Luka Topalovic. Il primo ha già esordito con la maglia della Prima Squadra, debuttando contro il Monaco in Champions League. Il secondo, sloveno arrivato la scorsa estate, non ha ancora messo in piede in campo con l’Inter dei grandi. Occhio alla chance!