Torino-Inter, niente Pavard e Lautaro Martinez. Altri 5 affaticati – CdS

Si avvicina Torino-Inter, match in programma domenica alle 18. Simone Inzaghi varerà il turnover. Pavard e Lautaro Martinez non saranno della partita.

PROSSIMO IMPEGNO – Dopo l’impresa in Champions League contro il Barcellona, per l’Inter ci sarà nuovamente il campionato: domenica nel tardo pomeriggio, i nerazzurri giocheranno sul campo del Torino nel match valido per la trentaseiesima giornata. La Beneamata non vuole fare regali al Napoli, che giocherà in serata contro il Genoa al Diego Armando Maradona. Insomma, Inzaghi vorrà battagliare fino alla fine. Ma nonostante ciò, bisogna anche guardare necessariamente al 31 maggio quando l’Inter sarà chiamata alla seconda finale di Champions degli ultimi anni: sotto l’arco dell’Allianz Arena l’aspetta il PSG (italiano) di Luis Enrique. Ecco perché sia Lautaro Martinez che Benji Pavard salteranno la trasferta granata. Il primo dovrà recuperare le energie dopo gli sforzi di martedì dove ha giocato con un’elongazione addosso; il secondo non ha ancora smaltito del tutto la distorsione alla caviglia.

Gli affaticati dell’Inter contro il Torino: non solo Lautaro Martinez e Pavard

AFFATICATI – Ma Inzaghi farà turnover, anche perché ci sono altri cinque giocatori dell’Inter molto affaticati: Dumfries, Thuram, Acerbi, Frattesi (ha giocato nonostante un lieve affaticamento all’addome) e lo stesso Bastoni. Lo stesso “Basto” ha pubblicato ieri su Instagram un bellissimo post relativo all’impresa in Champions League e di elogio anche a Lamine Yamal.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.