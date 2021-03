Torino-Inter, Kolarov ancora a parte: la situazione da Appiano Gentile

Condividi questo articolo

Foto 199804993

Kolarov a parte: le ultime da Appiano Gentile in casa Inter in vista della partita contro il Torino che si svolgerà domenica pomeriggio

SITUAZIONE – Come riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’allenamento mattutino dell’Inter ha visto anche oggi il gruppo diviso in due. Aleksandar Kolarov invece sempre a parte. Da questo punto di vista a Torino la squadra di Antonio Conte sarà al completo, a parte il terzino serbo e con l’allenatore squalificato che sarà in tribuna. Sembra dunque essere confermato il possibile stop contro i granata.