Torino-Inter, Inzaghi pronto a schierare diversi titolari! Pochi cambi – Sky

Torino-Inter è in programma sabato alle 18:30. Secondo Sky Sport Inzaghi sfrutterà il match per non far perdere il ritmo a qualche titolare verso la finalissima di Istanbul: attese poche rotazioni

SFIDA – Torino-Inter è in programma sabato alle 18:30. Ultima di campionato per la squadra di Inzaghi che poi si potrà concentrare sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Il tecnico è pronto a “sfruttare” la gara coi granata per non far perdere il ritmo alla squadra. Sono attesi infatti poche rotazioni nell’undici iniziale. Le ultime da Andrea Paventi per Sky Sport: «Torino-Inter? Più di uno sarà impegnato sia sabato che il 10 giugno ad Istanbul. Ci si aspetta una rotazione per reparto, forse due in difesa, una a centrocampo e poi in attacco. Non mi aspetto uno stravolgimento della squadra rispetto all’undici di Istanbul. Queste sono le indicazioni emerse da oggi. Tenere fermo un giocatore 15 giorni non è il massimo per arrivare tonici alla sfida contro il Manchester City»