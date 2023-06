Torino-Inter, Inzaghi conferma la “Lu-La”! La probabile – SM

L’Inter si prepara alla sfida contro il Torino in programma sabato alle 18:30. Inzaghi, secondo SportMediaset, è pronto ad affidarsi a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco

CONFERME – L’Inter scenderà in sabato contro il Torino, ultima gara del campionato di Serie A. Inzaghi, secondo SportMediaset, in attacco si affiderà ancora una volta a Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo non recupera Mkhitaryan, che tornerà a disposizione per la finale col Manchester City: in campo dal 1′ Barella, Brozovic e Calhanoglu. In porta torna Onana. In difesa turno di riposo per Darmian e Bastoni con D’Ambrosio e de Vrij pronti a prendere il loro posto. A sinistra Gosens favorito su Dimarco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

INTER (3-5-2) Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.