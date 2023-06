Da Torino-Inter indizio Istanbul? Su un dubbio sì, sull’altro no! − SM

L’Inter ha chiuso positivamente la sua stagione vincendo a Torino e mantenendo intatto il suo terzo posto in Serie A. Ora testa a Istanbul. Occhio agli indizi

ULTIME − Torino-Inter ottimo allenamento per l’Inter in vista della finale di Champions League col Manchester City. I nerazzurri hanno vinto 1-0, grazie al gol di Marcelo Brozovic. Appunto Brozovic, che a Istanbul sarà in ballottaggio con Henrikh Mkhitaryan. Come riferisce Marco Barzaghi, a Sport Mediaset XXL, Inzaghi non dovrebbe avere più dubbi: il croato giocherà da titolare. L’armeno, in fase di recupero, partirà dalla panchina. Quanto alla bagarre Lukaku-Dzeko, ieri è partito dal primo minuto Big Rom con il bosniaco entrato a gara in corso. Ma non è stato un indizio verso la finale col Manchester City. Ad oggi, Simone Inzaghi vede ancora Dzeko favorito.