Topalovic: «Inter, tutto curato e organizzato! All’inizio avevo paura»

Topalovic racconta il suo arrivo all’Inter, ma elogia e sottolinea anche le infrastrutture e l’organizzazione del club nerazzurro.

SCELTA – Se nella prima parte dell’intervista, Luka Topalovic ha parlato dell’Inter Maggiore e di Handanovic, nella seconda racconta il suo arrivo a Milano: «A quel tempo tutto era incerto. Non è facile prendere una decisione del genere a questa età, ma sono fortunato perché posso contare sulla mia famiglia. Lo ammetto, avevo un po’ paura, sapevo le difficoltà avute in Italia dai giovani sloveni, ma ogni giocatore è una storia a sé, non è poco importante che io abbia giocato in prima divisione, non è poco importante anche il compenso».

Topalovic esalta il livello tecnico e non dell’Inter

GRANDE LIVELLO – Poi Topalovic sulle strutture in casa nerazzurra: «Qui si sta benissimo, tutto è organizzato, tutto è curato. È più difficile giocare in Primavera che nel campionato giovanile di Champions League (Youth League, ndr), c’è meno spazio. Forse per me è ancora più difficile che nel massimo campionato sloveno, soprattutto a causa il ritmo, ma sto facendo progressi qui ci sono tanti buoni giocatori, già nella nostra squadra la competizione è fortissima, stiamo facendo bene».

RESPONSABILITÀ – Infine, Topalovic non dimentica l’esperienza nel campionato sloveno: «Il primo campionato mi ha insegnato la responsabilità. Un giocatore nel calcio di club deve giocare in modo diverso, tutto è più serio. Anche a Domžale non eravamo in una situazione brillante, credo che questo mi gioverà anche nella mia carriera».