Topalovic: «Inter scelta corretta! Handanovic mi aiuta, dà consigli»

Topalovic parla della sua scelta di arrivare all’Inter dal Domzale la scorsa stagione. Lo sloveno ha vinto il campionato Primavera con mister Zanchetta. Poi rivela su Samir Handanovic.

LAVORO DURO – Luka Topalovic si è concesso in Patria a Ekipa per parlare della sua prima stagione all’Inter: «Giocare con la Primavera ha significato molto per me. Mi ha dato molta motivazione per andare avanti. Perché ho lavorato duramente per tutta la stagione per questa prestazione. Ora cerco di continuare ad allenarmi duramente e dare il massimo. Fin dall’inizio del campionato, noi e la Roma abbiamo dettato il ritmo, chi sarebbe arrivato primo o secondo. Poi siamo arrivati ​​ai playoff e lì abbiamo mostrato il nostro vero volto, vincendo meritatamente». Nei giorni scorsi la nostra redazione aveva intervistato l’agente.

SCELTA CORRETTA – Sempre Topalovic sulla destinazione nerazzurra dal Domzale: «Per quanto riguarda il club, sono molto contento di aver scelto l’Inter. Mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno in quel momento per progredire. Sono molto soddisfatto perché ho migliorato alcuni aspetti del mio gioco. Per quanto riguarda il momento in cui ho lasciato, penso di aver scelto il momento perfetto. Penso che sia stato il passo giusto per la mia carriera». Topalovic adesso è all’Europeo Under 21 con la Slovenia.

CONSIGLI – Infine, Topalovic rivela su Handanovic: «Parlo molto con Samir Handanović nel settore giovanile. Mi dà qualche consiglio, mi aiuta se ho bisogno di qualcosa. Ci sono brave persone in prima squadra, mi aiutano, ma non ne indicherei nessuna in particolare».