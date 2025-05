Topalovic e l’emozione della prima volta: «Molto felice! Forza Inter sempre»

Luka Topalovic ha fatto il suo esordio in Serie A in occasione del match vinto dall’Inter contro il Como per 2-0. Il calciatore sloveno ha così descritto le emozioni derivanti da tale evento.

ESORDIO ITALIANO – Luka Topalovic ha vissuto un Como–Inter indimenticabile. Malgrado il risultato finale di 2-0 non sia bastato ai nerazzurri per conseguire l’auspicato scudetto, lo sloveno non può che associare a tale sfida il ricordo dolcissimo della prima presenza in Serie A con la maglia dei meneghini. Le aspettative della società nerazzurra nei suoi riguardi sono decisamente elevate, così come è effettiva la consapevolezza di non dover forzare i tempi nel processo di crescita dello sloveno. Ecco perché, nella prossima stagione, il classe 2006 dovrebbe entrare a far parte della rosa dell’Inter U-23. Potendo così misurarsi con avversari di livello superiore in Serie C.

Topalovic e le sensazioni per l’esordio in maglia Inter

IL COMMENTO – Topalovic ha descritto sul suo profilo Instagram le emozioni per la prima presenza con l’Inter in Serie A: «Nonostante ieri non sia andata come tutti noi interisti speravamo, personalmente sono molto felice di aver fatto il mio debutto in Serie A con questa bellissima maglia. Forza Inter sempre!» Insomma, i segnali di interismo sono molto chiari. La speranza è che la sua maturazione coincida con l’affermazione, nel calcio italiano, con la maglia dell’Inter.