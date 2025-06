ESCLUSIVA IN – Topalovic, l’ag. Jurkic: «Presa la decisione. Mondiale per Club o Europeo…»

Mato Jurkic, agente di Luka Topalovic, ha fatto un resoconto sulla stagione del giovane centrocampista sloveno della Primavera dell’Inter. Tra i temi affrontati anche il debutto in Prima Squadra e la possibilità di vederlo all’opera con i nerazzurri in occasione del Mondiale per Club.

IL PUNTO – Il giovane Luka Topalovic, dopo un solo anno trascorso a Milano, ha già ottenuto un trofeo con la sua Inter Primavera. Il classe 2006 può dirsi soddisfatto della stagione conclusasi pochi giorni fa, con la conquista dello scudetto nella finale playoff contro la Fiorentina. Ma non solo, perché in questi mesi il centrocampista ha raggiunto anche un altro traguardo importante: il debutto in prima squadra in occasione di Como-Inter. Sulla scia di questo ulteriore passo, si volge lo sguardo anche al Mondiale per Club. Sull’ipotetica decisione di vedere Topalovic all’opera, ha reso importanti informazioni il suo agente Mato Jurkic.

Topalovic, la decisione sull’impiego con la Prima Squadra dell’Inter: parla l’agente Jurkic

Congratulazioni al nuovo campione d’Italia, Luka! Puoi raccontarmi qualcosa della sua prima stagione?

Siamo tutti molto contenti per la prima stagione che Luka ha trascorso all’Inter. Ha imparato l’italiano e si è adattato al gioco. È finita alla grande con il campionato Primavera, quindi per ora è tutto perfetto. Ora deve cercare di continuare in questo suo percorso di crescita per migliorare ancora.

Lo abbiamo seguito tutto l’anno ed è cresciuto partita dopo partita. Ha davvero un talento puro e cristallino. Ha esordito anche con la prima squadra a Como. Grande soddisfazione?



Grazie per le belle parole. Sì, il debutto è stato il coronamento di tutta la stagione.

Ora andrà ai mondiali di calcio con l’Inter?

Andrà all’Under 21 con la Slovenia.

LA DECISIONE FINALE – Topalovic, dunque, non prenderà parte al Mondiale per Club con l’Inter, che avrà inizio nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Come spiega il suo agente, il giovane Primavera si unirà alla sua Nazionale per disputare l’Europeo Under-21.