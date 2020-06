Tonali osservato speciale a San Siro: Inter-Brescia punto di svolta futuro

Tonali è e sarà il calciatore più atteso in Inter-Brescia. Il talentuoso centrocampista del Brescia è un obiettivo dichiarato del mercato dell’Inter, che prima e dopo la sfida proverà ad avvicinarlo ulteriormente. In mezzo, occhi puntati sulla prestazione

CALCIO… E MERCATO – Non solo campionato. Inter-Brescia sarà l’occasione per Sandro Tonali di presentarsi a San Siro. Un San Siro a porte chiuse, ma pur sempre un tempio calcistico non indifferente. Il centrocampista del Brescia sarà l’osservato speciale in casa Inter, dove si è deciso da tempo di investire parte del budget per il classe 2000 azzurro. Inter-Brescia fuori dal rettangolo verde permetterà anche di discutere dell’operazione in termini economici. Da una parte Beppe Marotta, dall’altra Massimo Cellino. Parti ancora distanti, ma tutti spingono affinché si arrivi alla fumata bianca. Ad Antonio Conte il compito di valutarlo in campo, da avversario. Lo scenario non è degli ideali, soprattutto perché l’Inter ci arriva con un centrocampo dimezzato dagli infortuni. Tonali, qualora giocasse davanti alla difesa nel rombo di Diego Lopez, se la vedrà quasi sicuramente con Christian Eriksen, vertice alto del centrocampo di Conte. Un biglietto da visita niente male, tra presente e futuro. Inter-Brescia giocata oggi con la maglia degli ospiti, ma domani?