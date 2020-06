Tonali: “Non sono l’erede di Pirlo. Ma posso arrivare in cima al mondo”

Intervistato ai microfoni di “Sportweek”, Sandro Tonali, centrocampista del Brescia nel mirino dell’Inter, ha parlato del paragone con Andrea Pirlo e non solo

PARAGONE – Queste le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e obiettivo di calciomercato dell’Inter, anticipate dal sito della “Gazzetta dello Sport”. Sul fatto che possa essere una sorta di erede di Andrea Pirlo, come dicono in molti. «No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio».

PREDESTINATO – Mentre se a Tonali si domanda se si consideri un predestinato. «So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela».

Fonte: Fabrizio Salvio – Gazzetta.it