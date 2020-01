Tonali, l’Inter ha incontrato il Brescia! Marotta ha il sì di Zhang – GdS

Condividi questo articolo

Sandro Tonali come raccontato in più riprese è da tempo il pupillo di Beppe Marotta che lo segue con attenzione da inizio stagione. Se da una parte l’Inter lavora in vista del mercato di gennaio per mettere a disposizione di Antonio Conte giocatori pronti nell’immediato, dall’altra la società nerazzurra lavora per il futuro. Di seguito la notizia riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

INVESTIMENTO – Sandro Tonali è l’obiettivo numero uno dell’Inter e in particolare di Beppe Marotta, che lo segue già da tempo e sta lavorando in queste ore per metterlo a disposizione di Antonio Conte già dalla prossima stagione. I contatti sono stati avviati già da inizio stagione, quando il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha chiuso le porte a Inter e Juventus soprattutto. Secondo quanto riportato dalla rosea, la valutazione del numero 1 del Brescia è di circa 50 milioni e difficilmente scenderà. Ieri c’è stato un incontro tra le due società, un primo sondaggio per capire realmente la fattibilità dell’operazione. Ma l’idea sarebbe quella di impostare una vera e propria trattativa già nelle prossime settimane, con il sì di Steven Zhang che predilige questo tipo di investimenti.