Tonali-Inter: chiusura dopo l’Europa League. Juventus fuori dai giochi

Piccoli passi verso la chiusura della trattativa tra l’Inter e il Brescia per Sandro Tonali. Ecco gli ultimi aggiornamenti

HERE WE GO – Tra Sandro Tonali e l’Inter c’è un matrimonio che s’ha da fare. Almeno secondo il noto esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Fabrizio Romano, che ha twittato in proposito poche ore fa. I nerazzurri vogliono chiudere col Brescia subito dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Col calciatore l’intesa è totale da tempo, ma manca ancora qualcosa per accontentare il numero uno delle Rondinelle, Massimo Cellino. Nel frattempo, assicura Romano, la Juventus è fuori dai giochi.