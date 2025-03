Tommasi (AIA): «Terzo gol Inter? Zufferlì sulla GLT in ritardo, il motivo!»

Dino Tommasi, rappresentante dell’AIA, ha spiegato il motivo del ritardo legato al terzo gol dell’Inter contro il Monza convalidato grazie alla GLT (Goal Line Technology). Zufferlì ha ritardato un po’.

SPIEGAZIONE – In Inter-Monza, il terzo gol nerazzurro è stato convalidato dall’arbitro Zufferlì grazie all’ausilio della Goal Line Technology. Però il direttore di gara, come si vede bene, non vede subito il messaggio dell’orologio, mettendoci qualche secondo in più per convalidarlo. Arriva la spiegazione di Dino Tommasi, direttamente da Lissone. Il rappresentante dell’AIA, durante la trasmissione Open VAR in onda su DAZN, ha commentato in questo modo: «Un eccesso di concentrazione di Zufferlì che guardava attentamente l’azione e la palla che stava per finire il calcio d’angolo e non sempre la vibrazione dell’orologio. Tanto che glielo comunica immediatamente anche l’assistente numero due. E poi arriva anche l’immagine che convalida effettivamente il gol e la palla che era dentro». L’Inter ha vinto la partita in rimonta, ribaltando completamente il Monza che era passato in vantaggio con ben due gol segnati da Birindelli e Keita. Nel primo tempo, lo stesso VAR aveva anche annullato la rete segnata da Lautaro Martinez, per un leggerissimo tocco di mano. I nerazzurri hanno comunque confermato il proprio primato.