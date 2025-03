Tinti (Ag. Bastoni): «Top al mondo! Inzaghi? Gesto triplete, un motivo»

Tinti ha parlato sia di Alessandro Bastoni che di Simone Inzaghi, due suoi assistiti, e pilastri dell’Inter. L’intervento del noto procuratore.

TOP MONDIALE – All’indomani della fantastica prestazione di Rotterdam in Feyenoord-Inter di Alessandro Bastoni, ha parlato su Radio Sportiva il suo agente Tullio Tinti. Il procuratore, come giusto che sia, ha esaltato le doti del suo assistito, oggi tra i più forti nel suo ruolo, malgrado anche le parole di Antonio Cassano. Tinti ritiene Bastoni un campionato assoluto, che può vincere la Champions League all’Inter. Il suo intervento: «Noi qui in Italia mettiamo sempre in risalto gli stranieri, ma Bastoni è un campione nel suo ruolo, ha un piede che neanche i centrocampisti, fisico e corsa, è un top a livello mondiale. Con l’Inter può vincere la Champions League».

Tinti esalta Bastoni e poi elogia Inzaghi, che ha fatto record all’Inter

GRATIFICAZIONE – Oltre ad essere agente di Bastoni, Tinti assiste anche Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha raggiunto, con la vittoria di ieri, il record di vittorie in Champions League sulla panchina dei nerazzurri (22). Il pensiero di Tinti: «Simone e Pippo miei figliocci, il record di vittorie in Champions è una bella gratificazione, ha superato gente come Mourinho ed Herrera. Il gesto del triplete? Consapevole che ha una squadra che lo segue, è convinto di poter andare in fondo a tutto e lo sono anch’io».