Thuram, ultima ‘fatica’ con la Francia! Poi testa a Juventus-Inter

Thuram questa sera scenderà in campo in Grecia-Francia. Per l’attaccante dell’Inter l’ultima ‘fatica’ prima di tornare a Milano per concentrarsi sulla sfida alla Juventus

IMPEGNO – Marcus Thuram, dopo aver partecipato alla festa del gol in Francia-Gibilterra, è pronto a scendere in campo questa sera contro la Grecia, nell’ultimo (ed ininfluente) match del gruppo B delle qualificazioni ad Euro 2024. L’attaccante dell’Inter, in ballottaggio con Giroud, dovrebbe trovare spazio o dall’inizio o, eventualmente, a gara in corso. Ultime fatiche prima del ritorno a Milano dove, da domani, potrà iniziare a preparare la sfida domenica sera contro la Juventus. Un match in cui Thuram è uno dei protagonisti più attesi.

ATTESA – Thuram avrà gli occhi puntati in Juventus-Inter. L’attaccante, in questo avvio di stagione, non ha mai steccato un big-match risultando spesso decisivo: contro il Milan ha segnato uno splendido gol e contribuito al gol dell’1-0 e contro la Roma ha segnato la rete decisiva per i tre punti. A Torino dovrà dimostrare, ancora una volta, di essere uno degli uomini chiave della squadra di Inzaghi. Di fronte avrà una difesa organizzata, bassa e che lascia pochi spazi: l’attaccante francese dovrà fare valere la sua tecnica nello stretto, provando a far saltare il piano difensivo preparato da Allegri. La sfida con la Juventus non è ancora decisiva, ma può certamente dare un segnale al campionato e alle contendenti allo scudetto.