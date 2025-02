Thuram titolare in Napoli-Inter? Inzaghi fa luce sulle sue condizioni

È ormai chiaro che Marcus Thuram abbia recuperato dall’infortunio. Ma il francese riuscirà a partire titolare in Napoli-Inter? Simone Inzaghi rivela qualcosa in più sulle condizioni del francese.

RECUPERO – Nell’ultima settimana c’è stata grande apprensione attorno a Marcus Thuram. L’attaccante ha dovuto necessariamente dare forfait nella gara di campionato contro il Genoa e in quella di Coppa Italia contro la Lazio a causa dell’infortunio alla caviglia. All’orizzonte, adesso, c’è Napoli-Inter, gara fondamentale per il proseguo della stagione nella quale l’apporto del francese risulterebbe preziosissimo. Dopo la notizia del recupero e del rientro in gruppo negli ultimi allenamenti, ci si chiede dunque se Thuram riuscirà anche a partire titolare domani pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona.

Inzaghi e la scelta di schierare Thuram titolare in Napoli-Inter

IL PUNTO – Simone Inzaghi, intervenuto di recente nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, ha provato a sciogliere qualche dubbio legato alla titolarità di Thuram. Le parole dell’allenatore nerazzurro, tuttavia, lasciano ancora molte incognite. «Thuram l’ho rivisto mercoledì parzialmente, ieri e oggi ha fatto un buon lavoro insieme a tutta la squadra. Ha dato rassicurazioni, domani vedremo. Oggi l’ho provato nei primi undici ma non è detto che parta dall’inizio», ha dichiarato ai giornalisti mister Inzaghi. La riprese del francese, dunque, rassicura l’allenatore, che però non dà ancora alcuna certezza sulla presenza dal primo minuto di Thuram in Napoli-Inter. Solitamente Inzaghi propende per la linea della cautela, preferendo preservare i suoi giocatori reduci da infortunio. Quello di Thuram in Napoli-Inter, però, potrebbe essere un caso eccezionale, considerando la caratura del giocatore e l’importanza della gara. Chissà, dunque, se il tecnico non decida davvero di rischiarlo e di inserire il francese nell‘undici titolare per la ventisettesima gara di Serie A.