Thuram, tempo sì ma certezze no: il piano per Juventus-Inter – Sky

Ci sarà Marcus Thuram per Juventus-Inter? Questo il vero dubbio in vista del derby d’Italia. I nerazzurri hanno stilato un programma.

DUBBIO – Oggi Thuram, così come ieri, non si è allenato con il gruppo. Ieri ha riposato, oggi ha fatto personalizzato. Che cosa significa in vista di Juventus-Inter? La sua presenza per il derby d’Italia rimane un punto di domanda. Per l’attaccante francese c’è tempo, perché mancano ancora tre giorni, ma non le certezze. Ecco perché Inzaghi e lo stesso Tikus si prenderanno tutto il tempo per decidere. Tanto, riferisce Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, dipenderà proprio dal capocannoniere nerazzurro. Ossia, sulla sua soglia del dolore.

Thuram il dubbio di Inzaghi per Juventus-Inter

LE UTIME – Per capire se Thuram potrà esserci o meno saranno decisivi i prossimi allenamenti. Il francese dovrebbe rientrare tra domani e sabato e ovviamente durante questi giorni lieviteranno i contrasti nei suoi confronti. Sarà centellinato a dovere per riuscire a farlo scendere titolare domenica sera. Dall’Inter filtra comunque ottimismo. Sia lui che Marko Arnautovic sono in miglioramento e lo stesso austriaco potrebbe già rientrare in gruppo nella giornata di domani. Intanto, il club nerazzurro ha comunicato la presenza in sala stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Inter.