Thuram e la svolta all’Inter da bomber: 3 (+1) sfide nel mirino – CdS

Thuram ha segnato quattro gol nelle prime tre giornate di campionato con l’Inter e ora mette nel mirino quattro partite, una di queste è speciale.

BOMBER – Oro Marcus Thuram. Il centravanti francese è l’uomo in più di questo inizio di stagione dell’Inter. Quattro gol nelle prime tre giornate di campionato, con due doppiette contro Genoa e Atalanta. Tikus, grazie al lavoro, alla dedizione e al sistema di Simone Inzaghi, sta piano piano sempre più diventando un bomber di razza. D’altronde Piero Ausilio, che già nell’estate del 2021 stava per portarlo a Milano (poi un ginocchio fece posticipò il trasferimento), lo sapeva già. Lo scorso anno furono complessivamente quindici i gol in maglia nerazzurra al suo primo anno, già dopo tre uscite è a quota quattro.

Thuram e la differenza tra Inter e Francia: le gare nel mirino

DIFFERENZA – La svolta da seconda punta a bomber è arrivata grazie a Inzaghi e al suo 3-5-2, che gli permette di coadiuvare al meglio con Lautaro Martinez, aggirando sia come attaccante di supporto al Toro, ma al contempo come terminale offensivo. La differenza con la nazionale francese è evidente: in 26 presenze, ha segnato solamente due gol. E durante questa sosta, ha giocato appena 13′ contro l’Italia e 67 contro il Belgio. Buon per Inzaghi, che ritrova un giocatore riposato e già lucido e brillante per infilare anche il Monza domenica sera. Tikus ha messo nel mirino quattro partite con l’Inter: le prossime contro appunto Monza, Manchester City e Milan e quella speciale contro il fratello Khephren con la Juventus.