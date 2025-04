Barcellona-Inter, progressi Thuram! Vigilia decisiva: il punto – Sky

Marcus Thuram è stato indisponibile, a causa di un infortunio, nelle ultime gare di campionato e Coppa Italia. Le sue condizioni sembrerebbero far sperare in un recupero per Barcellona-Inter.

PESO – Marcus Thuram insieme a Lautaro Martinez è stato uno dei trascinatori di questa Inter che, fino a pochi giorni fa, stava lottando su tutti i fronti. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, ha confermato le sensazioni positive su un possibile rientro del francese: «La speranza c’è di riaverlo contro il Barcellona. Thuram oggi ha svolto allenamento personalizzato però ha provato movimenti, cambi di direzione. Sembrava andare tutto bene. Se domani questi pregressi saranno confermati partirà per Barcellona. Averlo anche solo per uno spezzone farebbe la differenza. In questo momento l’Inter è scarica ed ha bisogno di recuperare energie, entusiasmo ma anche giocatori visto che anche Pavard, che ha subito una distorsione alla caviglia contro la Roma, non ci sarà per la partita di Champions».

Thuram, trascinatore insieme a Lautaro Martinez di questa Inter

ASSENZA – Thuram a causa di un problema agli adduttori ha perso ben 3 incontri dove l’Inter ha perso senza segnare. Per questo motivo la sua presenza, contro il Barcellona, avrebbe un peso considerevole. In questo momento storico, avere un Thuram a disposizione in panchina potrebbe essere un’arma in più per Simone Inzaghi. L’Inter nelle ultime tre partite non ha segnato nessuna rete, una statistica che coincide con l’indisponibilità del francese. Per questo motivo il tecnico piacentino sta lavorando ad alcune contro misure da adottare contro i blaugrana. Avendo un attacco spuntato con il solo Lautaro Martinez, Inzaghi potrebbe optare per un 5-4-1 iniziale dove poter contenere la foga iniziale del Barcellona. Questa formazione farebbe risparmiare le forze all’argentino e potrebbe far avanzare Davide Frattesi come seconda punta, pronto ad inserirsi. L’Inter si presenta a questo appuntamento da sfavorita, ma la musica della Champions League insieme ad un Thuram in più potrebbero fare la differenza, perché la stagione è ancora tutta da giocare.