Thuram, si torna a correre! Si punta a un doppio record – CdS 

In vista della delicata sfida contro la Lazio di domenica sera, in casa Inter Simone Inzaghi può tornare a sorridere con il rientro, scrive il Corriere dello Sport, di Marcus Thuram.

LAVORO – Con 18 reti stagionali, Marcus Thuram si è ormai guadagnato a pieno titolo l’etichetta di bomber. Arrivato all’Inter due anni fa dopo un solo anno da centravanti puro al Borussia Moenchengladbach, l’attaccante francese è cresciuto in modo evidente, anche grazie alla guida di Simone Inzaghi, maestro nel valorizzare i suoi attaccanti. I 18 centri attuali rappresentano già il miglior bottino stagionale della sua carriera, superando i 16 gol segnati in Germania. Anche in campionato ha stabilito un nuovo primato personale (14 gol).

Thuram, l’obiettivo è a portata! Manca un guizzo

TRAMPOLINO – Domenica contro la Lazio, Thuram tornerà titolare dopo aver riposato contro il Torino. I precedenti sono dalla sua parte: tre gol in quattro sfide contro i biancocelesti, sempre decisive per l’Inter. Dopo la Lazio, l’ultima giornata contro il Como offrirà un’altra occasione per raggiungere la fatidica quota 20. Ma il vero grande obiettivo è un altro: la finale di Champions League contro il PSG. Un match che avrà tutta la Francia come spettatrice e che potrebbe consacrare Tikus anche a livello internazionale. In nazionale, infatti, non ha mai brillato come in nerazzurro. Segnare in finale, magari il gol decisivo, sarebbe il modo perfetto per mettere a tacere ogni critica

