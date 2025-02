Thuram, si ragiona sul futuro: nodo clausola! Il piano dell’Inter – SM

L’Inter a fine stagione contatterà gli agenti di Marcus Thuram per iniziare a parlare di futuro. Il centravanti francese, capocannoniere della Beneamata, ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

BLINDARE – C’è da blindare Marcus Thuram, per gli amici “Tikus”. Il bomber francese, arrivato nell’estate del 2023 per sostituire sia Romelu Lukaku che Edin Dzeko, ha rispettato ampiamente le aspettative. Anzi è andato anche oltre, crescendo fino a diventare anche un bomber di razza. In questa stagione è già arrivato a quattordici reti, eguagliando quasi le marcature complessive della passata stagione (15 in 46 partite). Ora l’Inter vorrà blindarlo. E per farlo, in estate contatterà i rappresentati del ragazzo, la Sport Cover, per iniziare a parlare di rinnovo. In mezzo ci sta una pericolosa clausola rescissoria, che il club vuole togliere.

Thuram e il piano dell’Inter per blindarlo

PIANO – La clausola rescissoria di Thuram vale 85 milioni di euro. Questo significa che se un club in estate presenterà ai nerazzurri una tale cifra il rischio di perderlo sarebbe alto. Ma entrambe le parti, Inter e Thuram, hanno tutta l’intenzione di andare avanti insieme. Ecco che il piano: il club toglierà la clausola e in compenso rinnoverà il contratto al giocatore. Come riferisce Sport Mediaset, andrà riconosciuto al giocatore un premio per le prestazione e quindi le discussioni verteranno pure su un aumento di stipendio: attualmente Thuram percepisce 6 milioni di euro l’anno, l’offerta potrebbe salire sino a 9 milioni anche grazie al Decreto Crescita di cui può usufruire.