Thuram si confessa: «Da piccolo non volevo fare il numero 9!»

Marcus Thuram ha parlato ancora a pochissimi giorni dall’esordio agli Europei con la Francia. Sarà il numero 9 in campo della sua nazionale, ma ricorda il passato diverso in un’intervista con Ouest-France.

PASSATO – Piero Ausilio ha saputo vedere in Marcus Thuram un numero 9 atipico, ma estremamente forte. Anche il calciatore dell’Inter ha confessato il suo pensiero passato non proprio uguale a quello del ds nerazzurro: «Fin da quando ero piccolo tutti mi dicevano che sarei finito a fare il centravanti. Avevo la personalità, la stazza, ma mi rifiutavo di ascoltarlo. Non mi piaceva questa posizione. Non rappresentava in alcun modo la mia concezione del calcio e ne avevo una percezione errata».

Thuram, il numero 9 non nel destino

NUMERO 9 – Thuram ha cominciato ad assaporare la pressione del numero 9 proprio in questa stagione con la maglia dell’Inter. Il peso però sembra non averlo affatto sentito, perché il francese è stato decisivo sempre nei momenti più difficili. Dal derby d’andata con il Milan a quello di ritorno, passando per le due partite con la Roma. Il giocatore ha continuato comunque: «I 9 hanno il tiro prima del passaggio ed è sempre stato l’opposto per me. Statisticamente, è anche la posizione in cui tocchiamo meno la palla. E per me era fuori discussione. Avevo bisogno di dribblare, di partecipare al gioco per divertirmi»