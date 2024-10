Taremi scherza con Thuram: protagonista il mancato rosso di Roma-Inter

Grandi polemiche per il mancato cartellino rosso per Bryan Cristante, autore di un fallo netto da ultimo uomo nel primo tempo su Marcus Thuram, nemmeno sanzionato. E Mehdi Taremi ne approfitta per scherzarci sopra con il compagno di squadra

ERRORE CLAMOROSO – Un errore che avrebbe potuto falsare completamente Roma-Inter quello commesso dall’arbitro Massa nel primo tempo della gara dello stadio Olimpico. Il tutto accade quanto Bryan Cristante abbatte Marcus Thuram lanciato a rete: fallo netto e cartellino rosso. Di un’altra opinione, però, il direttore di gara che mostra una grande disparità di giudizio rispetto a quanto visto in partite come Milan-Udinese (con l’espulsione di Reijnders) e Juventus-Lazio (con l’espulsione di Romagnoli). Espulsione mancata che però, per fortuna, non ha inficiato il risultato finale. Nella ripresa, infatti, il gol di Lautaro Martinez ha comunque permesso alla squadra di Simone Inzaghi di portare a casa vittoria e tre punti al termine di una trasferta decisamente impegnativa.

Mehdi Taremi e Marcus Thuram, il siparietto social sulla mancata espulsione in Roma-Inter

SIPARIETTO – Un episodio su cui i giocatori nerazzurri hanno deciso di scherzare e riderci sopra. Il chiaro esempio è Mehdi Taremi, che su Instagram ha voluto prendere in giro il compagno di squadra. “Non è cartellino rosso, fratello. Continua a diventare più forte!“. Al che il francese ha risposto, ridendo, “Devo andare in palestra“. Insomma, un divertente siparietto fra i due che mostra come, nonostante il grave errore arbitrale, in casa Inter – diversamente che da altre parti con allenatori e giocatori decisamente più ‘nervosetti’ – non ci sia alcun tipo di nervosismo. Segnale di una squadra che sa di essere ben più forte di ogni sfavore. E di un gruppo sempre più unito e affiatato.

