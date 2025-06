Thuram saluta Inzaghi: «Grande mister e grande uomo! Un piacere e un onore»

Thuram saluta Simone Inzaghi, che ha lasciato definitivamente l’Inter. L’attaccante francese ha scritto un bellissimo messaggio social per il suo ormai vecchio allenatore. I due hanno lavorato benissimo insieme.

IL SALUTO DI TIKUS – L’addio di Simone Inzaghi è ormai ufficiale. Il club e l’allenatore piacentino, che presto diventerà un nuovo tecnico dell’Al-Hilal, si sono separati. Dopo il messaggio di saluto dello stesso allenatore, ma anche quello di Steven Zhang, iniziano ad arrivare anche le prime dediche social da parte dei giocatori. Il primo è Marcus Thuram. L’attaccante francese, plasmato dall’allenatore dimissionario nel ruolo di attaccante centrale dopo gli anni da esterno d’attacco, ha voluto mandare un grosso in bocca al lupo al suo ormai vecchio mister. Un messaggio bello e sincero quello di Tikus che non dimenticherà gli insegnamenti di Simone. Queste le sue parole: «Un grande Mister, e ancora più grande uomo ✨ Grazie per la fiducia, i consigli, i momenti insieme e tutte le emozioni vissute in questa bella avventura. E stato un piacere e un onore giocare sotto la sua guida. In bocca al lupo per tutto ciò che verrà… GRAZIE MISTER». I due hanno vinto insieme lo straordinario scudetto della seconda stella ma anche la Supercoppa italiana a Riad.