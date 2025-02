Thuram salta Inter-Genoa? Riflessioni in corso: sale un’ipotesi – SM

Thuram in dubbio per Inter-Genoa, partita valida per la ventiseiesima giornata di campionato. Sale un’ipotesi per quanto riguarda l’attacco.

RIFLESSIONI – Occhio alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha concesso un’intervista nelle ultime ore a Cronache di Spogliatoio (qui due estratti: uno su Lautaro Martinez e l’altro su Kylian Mbappe), potrebbe saltare la partita tra Inter e Genoa. Il match in programma sabato sera alle 20.45, e per cui è stato indicato già l’arbitro, sarà fondamentale per la Beneamata, che dovrà necessariamente riscattare la sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus. Le condizioni di Thuram destano ancora qualche dubbio. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, il francese potrebbe saltare la partita per esserci al 100% in vista dello scontro scudetto contro il Napoli della ventisettesima giornata al Maradona. Si sta allenando a parte perché soffre ancora di dolori alla caviglia.

Senza Thuram per Inter-Genoa, sale l’ipotesi Correa!

NUOVO PARTNER – Se non dovesse essere convocato Thuram per Inter-Genoa, occhio all’ipotesi Joaquin Correa in avanti. L’argentino, infatti, sta salendo nelle gerarchie e contro il Grifone potrebbe affiancare Lautaro Martinez a discapito di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Il primo non è ancora al meglio dopo l’affaticamento agli adduttori; il secondo, invece, anche contro la Juventus non ha inciso.