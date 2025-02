Thuram: «Rivedo ogni partita con papà! Lui duro, c’è un aneddoto»

Thuram racconta un retroscena di famiglia legato al papà Lilian e che dimostrata lo spessore del padre e dell’educazione ricevuta.

RI-ANALISI – Oltre a parlare di Lautaro Martinez e Kylian Mbappe, Marcus Thuram ha rivelato anche una routine che ha col papà Lilian: «Guardo tutte le partite con mio padre, ogni volta che finisco la partita devo rivederla con papà per capire quello che ho fatto bene, e non sono tante, e quello che ho fatto male, che quando parlo con lui sono tante. Lo faccio in modo da capire gli errori da non rifare nella prossima partita. Papà è andato oltre per equilibrarci, è stato a volte più duro di quello che doveva essere in modo da equilibrare questo modo di vista».

Thuram e l’educazione ricevuta da papà Lilian

PADRE SEVERO – Lo stesso Thuram ha poi raccontato un aneddoto che dimostra l’educazione ricevuta dal papà: «Una volta a Parma papà vi rimprovera perché siete arrivati mentre lui parlava con un compagno. E poi anche sulla coca cola, dove ne prese solamente una con due cannucce per dividervela? Sì! Ma non è incredibile. Avevo sei anni, non è che mi bevo una coca cola da solo. Era più per altre cose. Parlare mentre lui parla è normale, il papà ti fa capire che devi stare zitto quando lui parla. Era un padre e sapevi che non dovevi scherzare con lui, dovevi fare le cose giuste, era duro».