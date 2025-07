Thuram, rientro con cautela! Inter, c’è da fare attenzione

Marcus Thuram, nonostante abbia iniziato le meritate vacanze, si prepara con cautela a rientrate ad Appiano Gentile per fine luglio.

RIENTRO – Iniziano ad arrivare i primi segnali positivi per quanto riguarda Marcus Thuram. L’attaccante francese, alle prese con uno stop fisico, sta accelerando il percorso di recupero per tornare in gruppo al più presto nonostante sia in vacanza come il resto della squadra. Il suo obiettivo è essere disponibile per il rientro alla Pinetina, con la volontà di lasciarsi alle spalle il piccolo stop accusato tra il finale di stagione e il Mondiale per Club.

Thuram, rientro con cautela! L’Inter ci punta

PUNTO – Dopo il Mondiale per Club, l’Inter ha concesso tre settimane di riposo ai giocatori, e tra poco più di quindici giorni il gruppo si ritroverà ad Appiano Gentile. Il programma prevede allenamenti intensi ma senza tournée internazionali: la scelta del club è stata chiara, massima concentrazione e lavoro mirato per iniziare al meglio la stagione 2025/26. Thuram sarà uno dei punti fermi del nuovo progetto targato Chivu.