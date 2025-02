Thuram recupera per Napoli-Inter? Il punto! In 3 out e due quasi – TS

Nodo Thuram in vista di Napoli-Inter per Simone Inzaghi. L’attaccante francese rimane da valutare. Mentre tre di sicuro non ci saranno e altri due rischiano tanto.

LISTA – Insomma la lista degli indisponibili per Napoli-Inter rimane sicuramente una brutta gatta da pelare per Simone Inzaghi. Come Antonio Conte, che ieri ha perso Zambo Anguissa, anche il tecnico dell’Inter è alle prese con diversi giocatori in infermeria. In tre salteranno di sicuro la trasferta al Diego Armando Maradona, ossia Yann Sommer, Nicola Zalewski e Raffaele Di Gennaro. Anche per Carlos Augusto le chance sono veramente basse, mentre nelle prossime ore si capiranno anche le condizioni di Matteo Darmian, uscito anzitempo da Inter-Lazio di ieri sera. Ma il focus principale riguarda ovviamente Marcus Thuram. Recupera per Napoli-Inter?

Giornata di domani decisiva per Thuram: Napoli-Inter alle porte

DOMANI SI DECIDE – La sensazione, scrive anche Tuttosport, è che Thuram possa riuscire a strappare una convocazione per Napoli-Inter. Poi i prossimi allenamenti decideranno se potrà essere schierato dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez o a partita in corso. Oggi ci sarà lavoro di scarico ad Appiano Gentile e lo stesso Thuram proseguirà con i suoi lavori personalizzati. Si spera che già da domani possa essere parte integrante del gruppo. Tutto dipenderà anche dalla caviglia, che ha subito la prima botta a Firenze per poi poggiare sempre contro la Fiorentina a Milano e successivamente a Torino con la Juventus.

Fonte: Tuttosport – F.M