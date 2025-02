Thuram ci prova per Napoli-Inter! Al momento una sola certezza – Sky

Thuram ci prova per Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato. Il francese ha saltato le ultime due partite per tentare il recupero contro la squadra di Antonio Conte.

LE ULTIME – Verso Napoli-Inter. Mancano tre giorni ad una sfida che vale tanto per quanto riguarda la corsa scudetto. Si sicuro non sarà decisiva, ma comunque molto indicativa. Occhi puntati su Thuram. Il centravanti francese ha saltato le ultime due partite contro Genoa e Lazio, per un dolore alla caviglia. Nella giornata di oggi, Tikus ha fatto sia lavoro a parte che con la squadra. Come riferisce il collega di Sky Sport 24 Matteo Barzaghi, nella giornata di domani ci sarà però il primo allenamento con la squadra. Da capire come reagirà. Intanto, venerdì Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita (clicca QUI per l’orario).

Allenamenti pre Inter-Napoli decisivi per Marcus Thuram

ALLENAMENTI DECISIVI – Avere o non avere Thuram fa tutta la differenza del mondo. Sabato alle 18, infatti, non sarà una partita come tutte le altre. Uno scontro diretto vero e proprio tra Inter e Napoli, distaccate in classifica da appena un punto. Se il francese farà bene l’allenamento di domani e quello di venerdì in mattinata (nel pomeriggio partenza per Napoli), allora con molta probabilità giocherà dal primo minuto allo Stadio Diego Armando Maradona.