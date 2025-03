Thuram è pronto a riprendersi l’Inter: scalare ora la top-ten – CdS

Thuram si sente da top-ten, lo ha detto chiaramente ad una rivista francese. E adesso vuole scalarla per raggiungere vette altissime. E per farlo dovrà riprendersi l’Inter.

TOP 10 – Due mesi di fuoco, due mesi che possono diventare storia. Marcus Thuram e l’Inter si preparano ad un tour de force da urlo con partite in campionato, in Champions League e in Coppa Italia. Un solo mantra: non porsi limiti! E non se li pone appunto Tikus, che recentemente ha parlato alla rivista francese Onze Mondial riconoscendosi attualmente come attaccante da top ten mondiale. Il francese è consapevole delle proprie qualità e allo stesso tempo sa che non dovrà assolutamente fermarsi perché l’obiettivo è continuare a crescere per scalare questa prestigiosissima classifica. E c’è un solo modo per diventare il più forte di tutti: fare gol e alzare tanti trofei.

Thuram spinga l’Inter verso nuovi trofei, ma c’è da ritrovare il gol in Serie A

RITROVARE IL GOL – Per un finale di stagione degno di nota, l’Inter non può non affidarsi a Thuram. Il figlio d’arte dovrà però riprendere a macinare di gol le difese avversarie, soprattutto in campionato. Nel 2025, il francese, complice anche qualche infortunio di troppo, ha trovato un solo sigillo in Serie A (lo scorso 19 gennaio contro l’Empoli). Per il resto tante polveri bagnate, a parte i due sussulti decisivi contro il Feyenoord in Champions League tra andata e ritorno. Ma con Lautaro Martinez ai box, si spera di riaverlo il più presto possibile, il peso dell’attacco sarà appunto sulle spalle possenti di Marcus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno