Thuram premiato per il miglior gol in Serie A: vince la sua rete in Inter-Milan!

Marcus Thuram è stato premiato per il gol più bello in Serie A. A vincere è stata la sua rete del 2-0 nel derby d’andata della scorsa stagione, poi terminato 5-1 per i nerazzurri.

LA VITTORIA – Marcus Thuram ha vinto il premio del Gran Galà del Calcio per la migliore rete in Serie A. Il francese è stato premiato per lo straordinario gol da fuori area siglato contro il Milan, valso il momentaneo 2-0, in occasione del derby d’andata della scorsa stagione vinto dai nerazzurri con il punteggio di 5-1. Un ulteriore riconoscimento, questa volta individuale, per il calciatore dei meneghini dopo i trionfi di squadra conseguiti nella precedente annata.