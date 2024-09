Thuram ‘Player Of The Month’ di agosto in Serie A! Battuti cinque colleghi

Thuram ha vinto il premio di Player of the Month di agosto. Il centravanti dell’Inter ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il premio dalla Serie A.

TROFEO – Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore dell`Inter Marcus Thuram. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Milan, in programma domenica 22 settembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. I voti dei tifosi sul sito, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Marcus Thuram, che ha superato campioni del calibro di Coco (Torino), Kvaratskhelia (Napoli), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Vlahovic (Juventus).

Thuram MVP di agosto: le modalità del premio

MODALITÀ – Sestina (Thuram, Coco, Kvaratkskhelia, Man, Retegui e Vlahovic) selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale la Serie A ha considerato le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025.