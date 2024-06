Thuram: «Passare centravanti? Un rischio! Decisiva una discussione»

Thuram ormai parla quasi tutti i giorni dal campo base della Francia, confermando come i tredici giocatori dell’Inter siano fra i più richiesti in questo inizio degli Europei. L’attaccante ha partecipato in tarda mattinata alla conferenza stampa dei Bleus, a tre giorni dall’esordio a EURO 2024: le sue dichiarazioni.

IN CRESCITA – Marcus Thuram aveva iniziato la sua carriera giocando più largo, ruolo dove peraltro dovrebbe esprimersi a questi Europei con la Francia. Poi il passaggio da punta centrale, dove si è affermato soprattutto nell’ultima stagione con l’Inter. Uno spostamento che lo ha arricchito: «Penso di aver migliorato la mia fase difensiva, ma non è un qualcosa che deve fare un solo giocatore perché bisogna giocare come gruppo. Bisogna rientrare, correre, aiutare i compagni: c’è da fare tutto. Passare a fare il centravanti è stato un rischio, certo, ma non è come spostarmi a fare il centrocampista. Avevo già dei concetti da punta centrale quando ero nelle giovanili, poi ho parlato con mio padre e discutendo abbiamo pesato i pro e i contro. Se sono qui vuol dire che ha funzionato».

Thuram dai gol con l’Inter a quelli con la Francia

A SEGNO – Thuram ha realizzato quindici reti in quarantasei presenze con l’Inter, contando tutte le competizioni, nella sua prima stagione in Italia. Con la Francia, invece, è appena a quota due su venti apparizioni. Ma non si preoccupa: «Mio padre quante presenze ha fatto con la nazionale? Centoquarantadue? Con due gol? Allora vuol dire che ho una media gol migliore rispetto a lui (ride, ndr). Nella Francia mi sento più un giocatore che deve aiutare la squadra, la cosa principale è che la nazionale vinca. Su Kylian Mbappé non bisogna avere dubbi, perché è il miglior giocatore al mondo. Farà di certo di tutto per farci vincere il trofeo».