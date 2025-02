Thuram, novità dall’allenamento verso Napoli-Inter. Programmato rientro!

Buone notizie da Appiano Gentile sull’infortunio di Marcus Thuram. Il rientro dell’attaccante è già in programma, con Napoli-Inter ormai alle porte.

BUONE NOTIZIE – Grande attesa per Napoli-Inter, in programma sabato alle ore 18.00, ma soprattutto per il rientro dall’infortunio di Marcus Thuram. Attualmente la presenza del francese nel big match del Maradona è una delle grandi incognite per la squadra di Simone Inzaghi. In tribuna per la gara di Coppa Italia contro la Lazio di ieri sera, oggi l’attaccante è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile al seguito della squadra. Proprio da lì arrivano importanti novità sulle condizioni di Thuram, che confermano le buone sensazioni delle ultime ore in vista di Napoli-Inter.

Thuram, rientro programmato a -4 da Napoli-Inter: ecco le ultime novità

IL RIENTRO – L’allenamento odierno nerazzurro, all’indomani dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, è terminato da pochi minuti. La seduta di lavoro ha visto Marcus Thuram partecipare in parte in gruppo. Il francese ha poi svolto il resto della sessione individualmente. La buona notizia, riportata dal giornalista di Sky Sport 24 Matteo Barzaghi, è che il rientro totale in gruppo dell’attaccante è già in programma. A partire da domani, infatti, Thuram dovrebbe tornare ad allenarsi completamente insieme al resto della squadra di Inzaghi. Si attendono adesso ulteriori aggiornamenti sulle condizioni degli altri infortunati.