Thuram non si muove dall’Inter! Dumfries? Contatti e… Dodo – Rai

Arrivano aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda Thuram e Dumfries. Due situazioni diverse, con il primo sicuro di rimanere, il secondo meno. E occhio ai primi contatti con Dodo.

SCADENZE – In collegamento da Napoli per Rai Sport, Ciro Venerato ha fatto il punto sulle scadenze in casa nerazzurra, ossia quelle relative alle clausole rescissorie di Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Ecco il punto dell’esperto di calciomercato: «Ovvio che fino al 15 luglio sia l’Inter che i suoi tifosi sono in allerta. Thuram ha una clausola da 80 non pensa a lasciare Milano e non sarà un problema. Dumfries, il suo agente ha avuto la chiamata del Manchester City. Una chiacchiera con l’entourage di Dodo l’Inter l’ha fatta».