Thuram e il legame con Mbappe: «Io lo prendo in giro, lui non può!»

Thuram parla del forte legame di amicizia con Mbappe. I due giocano in nazionale, ma si conoscono da quando erano dei ragazzini.

LEGAME – Arriva un altro estratto dell’intervista concessa da Marcus Thuram ai colleghi di Cronache di Spogliatoio. Dopo aver parlato del suo rapporto calcistico con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, Tikus ha risposto alla domanda invece sul legame con l’asso del Real Madrid e suo compagno di Nazionale nella Francia Kylian Mbappe. Qui Thuram svela qualche esilarante retroscena: «Ti piace prendere in giro Mbappe? Molto, molto! Ogni volta che posso… Io ero a Clairefontaine, in una scuola di calcio, io sono 1997 e lui 1998, vuol dire che quando ho fatto il secondo anno, lui è arrivato. Io avevo 14 anni e lui 13. Lui può prenderti in giro? Non può! Non può, io sono secondo anno, ho un anno in più. E’ rimasto questo legame di secondo anno e primo anno. Tipo la scuola con i più vecchi».

Thuram e la Francia: ruolo diverso rispetto all’Inter

FRANCIA – Thuram e Mbappe si dividono l’attacco della Francia, insieme ad altri due grandi giocatori come Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid e Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus ma di proprietà del PSG. Un quartetto sicuramente niente male che farà le fortune di Didier Deschamps al prossimo Mondiale del 2026. Thuram, rispetto al ruolo rivestito all’Inter (in coppia nel 3-5-2 con Lautaro Martinez), gioca sia come esterno che prima prima punta centrale.