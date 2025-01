Thuram lavora a parte: le novità sull’infortunio dall’allenamento dell’Inter

L’Inter torna ad allenarsi a Riyad dopo la vittoria sull’Atalanta. Nel gruppo nerazzurro manca Marcus Thuram, vittima di un leggero infortunio. Ecco le novità che giungono dal campo.

DI NUOVO IN CAMPO – Dopo aver conquistato la finale di Supercoppa Italiana, battendo 2-0 l’Atalanta, l’Inter si rimette a lavoro in vista di lunedì. Solo questa sera Simone Inzaghi potrà scoprire chi fra Juventus e Milan raggiungerà i suoi ragazzi per l’ultimo capitolo della competizione. Nell’attesa, però, il primo allenamento nerazzurro in preparazione del big match è andato già in scena. Dopo una mattinata di riposo e il pranzo, alle ore 14.00 italiane l’Inter si è recata sul campo per la consueta seduta di scarico all’indomani del match. All’appuntamento, però, non si è visto in gruppo Marcus Thuram.

Thuram, rischio forfait in finale di Supercoppa Italiana?

LE NOVITÀ – Il francese, sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo per un problema fisico, non ha lavorato insieme al resto del gruppo di Inzaghi. Probabilmente, dunque, Thuram ha svolto del lavoro differenziato, proprio a causa del leggero affaticamento riscontrato all’adduttore sinistro nella serata di ieri. L’infortunio dell’attaccante è apparso subito di lieve entità, ma non è ancora chiaro se gli permetterà di tornare a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana. Come anticipato recentemente, le prossime ore saranno importanti per valutare le condizioni di Thuram, che non ha ancora effettuato ulteriori e specifici controlli. In caso di forfait, Mehdi Taremi sarebbe sicuramente pronto a partire titolare al fianco di Lautaro Martinez. Proprio l’iraniano, infatti, ha sostituito il francese dopo l’intervallo in Inter-Atalanta.