Thuram e Lautaro Martinez ad intermittenza: l’Inter ne risente – CdS

Thuram e Lautaro Martinez in questa stagione non stanno rendendo al top e l’Inter ne risente. La coppia va a corrente alternata. Ora Simone Inzaghi vuole una svolta.

INTERMITTENZA – Prima segnava solo Marcus Thuram, poi ha iniziato a segnare solo Lautaro Martinez. Adesso non segnano né l’uno né l’altro. Insomma, l’attacco dell’Inter va ad intermittenza ed è ampiamente sotto tono. Ad influire una condizione fisica non eccelsa e qualche guaio fisico di troppo per Thuram, che in questo 2025 si è già fermato due volte. Ora Inzaghi necessita di una svolta: l’Inter ne ha bisogno perché marzo e aprile, calendario alla mano, sono due mesi terribili e di fuoco. Il Corriere dello Sport sottolinea un particolare: dallo scorso maggio solo una volta l’argentino e il francese sono andati a segno nella stessa partita, ossia contro l’Empoli a San Siro un mese e mezzo e fa. Troppo poco.

I numeri non brillanti di Thuram e Lautaro Martinez nelle ultime gare: l’Inter ritrovi la Thu-La

NUMERI – Thuram in campionato ha segnato 13 reti, ma nelle ultime dieci partite di campionato ha messo a referto appena un gol, proprio contro l’Empoli. Lautaro Martinez, che ha iniziato benissimo il 2025, ha realizzato appena una marcatura nelle ultime sette uscite. Il momento non positivo degli attaccanti titolari dell’Inter si riversa anche sulla squadra, che ha realizzato solamente cinque gol nelle ultime sei partite di campionato. Inzaghi vuole una svolta immediata da entrambi e in particolare dall’attaccante francese. A Napoli non è apparso brillantissimo. Ma ora si volerà a Rotterdam per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia