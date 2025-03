Thuram: «Io nella top 10? Ascolto i consigli: uno in particolare di Henry!»

Thuram si è concesso a una lunga intervista al portale francese Onze Mondial, dove ha parlato del ruolo dell’attaccante e dei suoi idoli, tra questi principalmente Henry.

TRA I MIGLIORI ATTACCANTI – Marcus Thuram si inserisce in una classifica dei migliori 10 attaccanti al mondo: «Una lista dei dieci attaccanti migliori al mondo? Difficile farla. Se mi chiedete se mi sento tra i migliori 10 attaccanti al mondo dico di sì. Oggi a 27 anni e sono alla terza stagione che gioco nel ruolo di centravanti, miglioro in tanti aspetti e so di poter ancora migliorare da 9. Prendo consigli e ho già parlato con gente come Anelka, Henry e Trezeguet: parlare con loro mi fa risparmiare molto tempo. Una volta Henry mi disse: “Se c’è un’azione che ti piace e che padroneggi, devi fare tutto il possibile per ritrovarti in quella situazione, non dobbiamo giocare a caso. Dobbiamo riuscire a creare una situazione preferenziale. Più azioni riesci a padroneggiare e più diventi inarrestabile”».

Thuram, un cognome una garanzia! Ma non pesa essere “figlio di…”

FIGLIO D’ARTE – Marcus Thuram è orgoglioso del cognome che porta e della crescita sua e del fratello: «Io figlio d’arte? Per me è motivo di orgoglio essere figlio di Lilian Thuram. Non vedo perché mi dovrebbe stancare! Mio padre era uno dei difensori più forti al mondo. Oggi gioco all’Inter, vinco titoli. Khéphren gioca nella Juventus. Sono orgoglioso di tutto questo».

Fonte: Onze Mondual