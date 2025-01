Thuram: «Inter senza scuse! Lautaro Martinez? Mai stato nervoso!»

Al fianco di Simone Inzaghi c’è Marcus Thuram in conferenza stampa. L’attaccante nerazzurro racconta le sue sensazioni sulla sfida ai giornalisti alla vigilia di Sparta Praga-Inter, settima gara di Champions League.

Le parole di Thuram nella conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Inter

La media dei gol dell’Inter in campionato è più alta rispetto a quella in Champions League. Come mai?

Per me l’importante è che arrivino i tre punti. In Champions League ci siamo riusciti, a parte contro il Leverkusen. Vincere 1-0 o 3-0 non cambia molto.

Marcus, quanto è difficile vedersela con un’avversaria che non ha le Coppe, come il Napoli?

L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto anche giocando la Champions League. Non penso che questa possa essere una scusa per noi. L’importante è entrare in campo concentrati mentalmente sui tre punti.

Tu e Lautaro Martinez siete tornati a segnare nella stessa partita nella gara contro l’Empoli.

Sono molto contento quando Lautaro Martinez fa gol e lo stesso vale per lui. Poi fare gol nella stessa partita è un dettaglio, ma è sempre bello.

Thuram, quest’anno è l’Inter ad inseguire, a differenza dell’anno scorso. Cosa cambia?

Per me cambia nulla, per una squadra come l’Inter l’unica cosa importante è vincere tutte le partite, a prescindere dall’essere davanti o indietro in classifica.

Sei sempre tra i giocatori più sorridenti della squadra, in conferenza stampa meno: ti stanno antipatici i giornalisti o vuoi stare più attento a livello di comunicazione?

Siete pericolosi (ride, ndr).

Ti era mai capitato di far parte di un gruppo come quello dell’Inter? Qual è il segreto?

Penso che il segreto sia che ci sono ventitré, ventiquattro, venticinque giocatori che amano stare insieme, allenarsi insieme, passare del tempo insieme. Sul campo siamo veri amici e vogliamo sforzarci l’uno per l’altro.

Thuram, il periodo di difficoltà di Lautaro Martinez sembra essere passato, lo vedi più tranquillo?

Lautaro Martinez non è mai stato nervoso. Lo vedete più tranquillo perché torna a fare gol, ma ci trascina da inizio stagione con con i suoi sforzi in campo. È un leader, ma non è più tranquillo perché non era nervoso prima.