Thuram: «Inter, lo scudetto mi motiva! Nuovo record per i gol»

Thuram in un’intervista realizzata da DAZN per l’avvicinamento a Napoli-Inter, scontro diretto per lo scudetto, ha parlato anche della sfida con la Juventus dove ha sfidato suo fratello e non solo.

CONTRO IL FRATELLO – Marcus Thuram torna alla sfida contro la Juventus: «Abbiamo perso una grande chacne di fare tre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. Ora dobbiamo ripartire e lavorare. Giocare contro mio fratello è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso insieme tanti allenamenti da piccoli».

SUL CENTRAVANTI – Thuram sull’arrivo di Kolo Muani alla Juventus: «Randal è fortissimo, lo abbiamo visto quando era all’Eintracht Francoforte, poi al PSG ha avuto qualche difficoltà col mister ma non cambia la qualità del giocatore».

Scontro diretto e record di gol: Thuram carica il gruppo

BIG-MATCH – Thuram ora punta alla sfida col Napoli: «Sarà decisiva? Questo non lo so, ma ci saranno ancora tante altre partite. Saranno molto importanti. Non mi sento diverso, sto provando a fare quello che ho fatto anche l’anno scorso, il mister, il gruppo e la società mi aiuta a crescere. Lo scudetto è un pensiero che mi accompagna sempre, mi motiva a lavorare e vincere le partite. È una cosa che voglio rivivere».

RECORD DI GOL – Il francese ha eguagliato il numero di gol della passata stagione: «Puntare quota 20? Speriamo! Ma è importante che l’Inter vinca, se posso segnare e aiutare la squadra è sempre bello. Il gol più emozionante è quello segnato al Milan al ritorno, l’anno scorso».