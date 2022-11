Thuram, Inter e Juventus in lotta ma un’altra squadra è in vantaggio! − SM

Thuram è il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato estivo, quella targata 2023. Il suo contratto in scadenza fa gola a Inter e Juventus. Ma anche ad una big della Bundesliga

CORTEGGIATO − Dove andrà Marcus Thuram? Inter e Juventus sono fortemente sulle sue tracce. Il club nerazzurro, in realtà, lo aveva messo nel mirino già un paio di estati fa. Poi se non fece più niente anche a causa di un infortunio dello stesso attaccante francese. Oggi è ritornata nuovamente alla carica. Stessa cosa la Juventus che non ha alcuna voglia di mollare la presa per il figlio d’arte. Intanto Thuram si allena in vista del Mondiale con la sua Francia. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, c’è anche il Bayern Monaco, attualmente in vantaggio sul giocatore. Il contratto col Borussia Monchengladbach andrà in scadenza il 30 giugno 2023 ma potrebbe anche partire a gennaio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.