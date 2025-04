Thuram, infortunio non preoccupa. Ma salta anche il Milan? I tempi di recupero – Sky

In casa Inter si fa sempre più centrale il tema legato alle condizioni fisiche di Marcus Thuram. Dopo l’affaticamento agli adduttori della coscia sinistra emerso dagli esami strumentali svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, lo stop dell’attaccante francese sarà gestito con estrema cautela dallo staff medico nerazzurro. Ecco i tempi di recupero.

NON SOLO BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Thuram salterà sicuramente la prossima sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 18 al Dall’Ara. Una partita delicatissima contro una squadra forte che lotta per un posto in Champions League, ma che l’attaccante non potrà disputare per evitare rischi di ricadute in un momento cruciale della stagione. Non solo: la sua presenza è fortemente in dubbio anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, prevista la prossima settimana. Il fastidio muscolare, infatti, arriva dopo un periodo in cui Thuram aveva già convissuto con un problema alla caviglia, che ne aveva limitato la brillantezza nelle ultime uscite. Un accumulo di fatica che ora richiede necessariamente riposo e gestione attenta.

Thuram salta anche il Milan? I tempi di recupero

VALUTATO DI GIORNO IN GIORNO – L’obiettivo dello staff tecnico e medico dell’Inter è recuperarlo al meglio per il 26 aprile, quando i nerazzurri affronteranno la Roma in una delle sfide decisive per il finale di campionato. Proprio in vista del rush finale, che includerà la doppia semifinale di Champions League contro il Barcellona, la priorità è evitare qualsiasi rischio che possa compromettere la condizione fisica dell’attaccante. L’Inter incrocia le dita e programma il rientro: la speranza è di rivedere Thuram al top a San Siro contro la Roma, per poi puntare dritto all’Europa.